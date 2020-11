Itália decreta toque de recolher a partir de quinta-feira às 22H00 para conter os contágios

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assinou na terça-feira à noite um decreto para instaurar um toque de recolher às 22H00 em todo o território nacional a partir de quinta-feira, informou a imprensa local.

Conte explicará durante o dia outras medidas, como o fechamento dos centros comerciais aos fins de semana. As restrições devem prosseguir até 3 de dezembro.

A Itália foi o primeiro país da Europa afetado pela epidemia de covid-19 em fevereiro e registra mais de 39.000 mortos provocadas pela doença, assim como 750.000 casos.

Segundo o novo decreto, as 20 regiões da Itália serão divididas em três zonas (verde, laranja e vermelho, em função da gravidade da situação epidemiológica). De acordo com sua situação, as medidas serão mais ou menos restritivas.

A nível nacional, um toque de recolher será aplicado de 22H00 às 5H00. Durante o período, os italianos serão autorizados a sair às ruas apenas para trabalhar ou por motivos de saúde devidamente justificados.

As aulas do Ensino Médio acontecerão online e os museus fecharão as portas.

Os centros comerciais permanecerão fechados nos fins de semana e feriados. Os transportes públicos circularão com 50% da capacidade total de passageiros.

Os cruzeiros também serão cancelados a partir de quinta-feira, exceto os que já estão em curso.