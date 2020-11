O presidente americano e candidato republicano à reeleição, Donald Trump, previu nesta quarta-feira (4) uma "grande vitória" nas eleições presidenciais, enquanto acusou o adversário democrata, Joe Biden, de tentar roubar a eleição.

"Estamos muito na frente, mas eles tentam roubar a eleição", escreveu Trump no Twitter, momentos depois de Biden dizer a seus seguidores que está "no bom caminho" para vencer as eleições.