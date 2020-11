Candidato democrata Joe Biden não confirma favoritismo das pesquisas

Joe Biden, candidato do Partido Democrata (foto: Drew Angerer/AFP)

O favoritismo de vitória que as pesquisas davam ao candidatonão está sendo refletido na apuração dos votos em estados-chaves até o momento. Dados parciais das contagens emtrazem apreensão na campanha democrata.

Tudo indica que o presidente Donald Trump levará os 29 delegados da Flórida. A apuração no estado, que já está por ser finalizada, mostra que Biden foi fraco com os latinos, principalmente no condado de Miami-Dade, onde se esperava uma larga vantagem para compensar a tendência de voto republicano no interior.

Trump também registra vantagem nos estados-chaves de Wisconsin e Michigan, com cerca de 40% dos votos contabilizados em cada um. A vitória republicana em um desses estados diminuiria de forma significante as chances de Biden ocupar a Casa Branca.

O presidente americano também ultrapassou o candidato do Partido Democrata na apuração do Texas, que mostrava Biden ligeiramente à frente durante boa parte da contagem. O estado já tem mais de 2/3 dos votos computados. O mesmo ocorreu no estado da Carolina do Norte, que mostrava Joe Biden na dianteira durante quase todo o processo.

As atenções se voltam para o estado da Pensilvânia, onde um grande número de votos recebidos pelos correios pode atrasar a apuração. As urnas dos estados da costa oeste, como Califórnia e Washington, foram abertas na madrugada desta quarta-feira (4).

*Estagiário sob supervisão da redação

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

