O presidente americano Donald Trump venceu no estado do Kansas e acumula 14 vitórias em estados na noite deste dia de eleições, segundo a emissora Fox News e o jornal The New York Times.

O Kansas tem seis votos no colégio eleitoral, com o que os quais o presidente soma 95 votos no colégio eleitoral contra 126 para Biden. Para conquistar a presidência americana são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral, de um total de 538.