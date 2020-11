Exército sul-coreano detém norte-coreano que cruzou a fronteira

O exército sul-coreano anunciou a detenção de um norte-coreano que cruzou a fronteira ilegalmente entre os dois países.

O indivíduo foi identificado pelas autoridades sul-coreanas como um cidadão da Coreia do Norte, segundo um comunicado do Estado-maior do Exército, que diz que investigará se se trata de um desertor.

Não foram detectadas atividades militares incomuns no norte da península, acrescentou.

No ano passado, um soldado norte-coreano cruzou um rio da zona desmilitarizada que separa os dois países.

Mais de 30.000 norte-coreanos fugiram para o sul desde que os dois países ficaram divididos por uma guerra há mais de 65 anos, segundo informação do governo de Seul, muitos fugindo da situação econômica do vizinho do norte.

No entanto, a maioria foge pelas fronteiras com a vizinha e aliada China, antes de chegar à Coreia do Sul, normalmente através de um país terceiro.

Só alguns poucos optam por cruzar a zona desmilitarizada, repleta de minas antipessoais e forte presença militar dos dois lados.