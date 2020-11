O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu nesta terça-feira (3) na Carolina do Sul, somando vitórias em 13 estados, segundo o jornal The New York Times e a emissora NBC.

Às 23H30 de Brasília, o republicano tinha 89 votos no Colégio eleitoral contra 126 para Biden na corrida para a Casa Branca. São necessários 270 votos para se eleger presidente nos Estados Unidos.