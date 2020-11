Líder republicano no Senado Mitch McConnell é reeleito no Kentucky

O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, foi reeleito em seu distrito do Kentucky, garantindo que continuará no Capitólio por mais seis anos, segundo a emissora de TV conservadora Fox News e o jornal The New York Times.

Este político veterano conservador de 78 anos - que está no Senado desde 1985 - venceu o ex-piloto de guerra Amy McGrath.

Com fama de estrategista, McConnel conseguiu que a Câmara confirmasse mais de 200 juízes conservadores propostos por Trump, entre eles três membros da Suprema Corte.

Seja qual for o resultado da eleição presidencial, os resultados de sua gestão vão permanecer, pois os cargos na Suprema Corte são vitalícios e, além disso, Trump escolheu na maioria magistrados jovens.

A página oficial do senador na internet destacava que ele foi considerado "o líder mais conservador de um partido na história do Senado".