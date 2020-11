Humilhação de jovem durante julgamento por estupro causa indignação no país

A humilhação a que um advogado submeteu uma jovem durante um julgamento por estupro gerou uma onda de indignação nesta terça-feira (3) no país, depois que o Intercept Brasil divulgou trechos do vídeo de uma audiência remota.

"As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de Justiça deve ser um instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação", tuitou o juiz do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, após a divulgação do vídeo.

No trecho publicado pelo Intercept Brasil, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho exibe fotos da influenciadora digital Mariana Ferrer, de 23 anos, que acusa o empresário André Aranha de tê-la estuprado em uma boate de Santa Catarina durante uma festa ocorrida em 2018.

"Peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher como você", diz o advogado. "Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso, e essa lábia de crocodilo", prossegue, enquanto Mariana chora e pede respeito.

O juiz Rudson Marcos interrompe o advogado apenas para dizer à jovem: "Mariana, se quiser se recompor aí, tomar uma água, a gente suspende, tá?", publicou em setembro o portal regional ND+, que acompanhou o caso. "Eu estou implorando por respeito, no mínimo. Nem os acusados são tratados assim, pelo amor de Deus, gente!", responde a influenciadora, chorando.

Nas redes sociais, muitos expressaram indignação também porque, segundo documentos publicados pelo Intercept Brasil, a promotoria teria argumentado que o empresário André Aranha "não teve a intenção de estuprar", tese que teria sido acolhida pelo juiz para absolver o acusado em setembro, em primeira instância.

"Estupro culposo não existe", protestaram usuários no Twitter, bem como celebridades. "Os órgãos de correção devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram", complementou Gilmar Mendes.

Outras autoridades da Justiça denunciaram tanto a conduta do advogado quanto a do juiz do caso.