O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, foi reeleito em seu distrito do Kentucky, garantindo que continuará no Capitólio por mais seis anos, segundo a emissora de TV conservadora Fox News e o jornal The New York Times.

Este político veterano conservador de 78 anos - que está no Senado desde 1985 - venceu o ex-piloto de guerra Amy McGrath.