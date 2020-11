O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, venceu nesta terça-feira (3) no estado da Virgínia, onde Hillary Clinton venceu quatro anos atrás, segundo a emissora de televisão Fox News e o jornal The New York Times.

Esta vitória lhe atribui 13 votos no Colégio Eleitoral, que se somam aos três já obtidos em Vermont. O ex-vice-presidente precisa de 270 destes votos para chegar à Casa Branca.