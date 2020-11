O presidente americano, Donald Trump, venceu nesta terça-feira no estado de Kentucky, repetindo a atuação de 2016, segundo a rede de TV Fox e o jornal "The New York Times".

A vitória lhe dá oito votos do Colégio Eleitoral, além dos 11 obtidos em Indiana. Ele ou Biden precisam de 270 desses votos para vencer as eleições presidenciais.