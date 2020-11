Furacão Eta atinge com força costa norte caribenha da Nicarágua

O Eta atingiu a costa norte caribenha da Nicarágua e proximidades da fronteira com Honduras nesta terça-feira (3) como um furacão de categoria 4, causando inundações, cortes de energia e transbordamentos de rios, segundo fontes oficiais.

O olho do Eta entrou pela costa de Bilwi, a principal cidade da costa norte caribenha da Nicarágua com categoria 4 na escala Saffir-Simpson de 5, com ventos de 230 km/h, disse o diretor de Meteorologia do Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter), Marcio Baca, em coletiva de imprensa.

Segundo Baca, o sistema ciclônico entraria no restante do dia ao sul de Bilwi, na comunidade costeira de Halouver.

O ministro da Infraestrutura, Oscar Mojica, reportou "queda de algumas árvores e um forte impacto no trânsito" em toda a região.

O poderoso rio Wawa, que liga Bilwi ao resto do país, está transbordando.

- "Muita destruição" -

O furacão, que evoluiu rapidamente na segunda-feira nas águas quentes do Caribe, destruiu os telhados de casas na região onde a população de origem indígena e afrodescendente já vinha sofrendo os efeitos furiosos do ciclone desde a tarde de segunda-feira.

"Bilwi está muito afetado, há bairros vizinhos e pontes inundadas, muitas casas sem telhado e a situação continua porque o furacão segue sua passagem pelo território muito lentamente", disse o voluntário de organizações comunitárias, Kevin González.

"Foi uma noite de terror porque as fortes rajadas de vento geraram um som como se fosse um trator demolindo tudo em seu caminho", relatou à AFP Joel Quin, de 35 anos, um morador de Bilwi.

Giovany Nelson, de 34 anos, disse que ficou com sua família "trancado em uma sala ouvindo o vento destruir o teto". A magnitude da tempestade "nos surpreendeu e nos encheu de medo".

Os ventos danificaram as paredes e o telhado do estádio de beisebol de Bilwi, muitas árvores caíram nas ruas ao amanhecer, enquanto vacas e animais domésticos vagavam perdidos pela cidade, observou uma equipe da AFP no local.

Até o momento, mortes não foram registradas na Nicarágua.

A vice-presidente, Rosario Murillo, afirmou que o Eta "não foi tão catastrófico em danos materiais como o esperado".

O governo enviou um carregamento de 88 toneladas de alimentos, além de tripulações para atender emergências com linhas de transmissão, comunicação, infraestrutura e saúde.

Cerca de 100.000 pessoas vivem em Bilwi e nas comunidades caribenhas adjacentes, a maioria indígenas espalhados em cidades que podem ser afetadas pelo furacão, como Tuapí, Krukira, Sandy Bay, Cabo Gracias a Dios, Prinzapolka, Wawabar, Karatá, Haulover, Wauhta, Kamwatla e Walpalsiksa.

Na comunidade de Prinzapolka, os ventos do Eta levaram os tetos das casas de madeira, informou o professor Miskito Kevin Lacwood à AFP.

Segundo o governo, 20.000 pessoas foram transferidas para casas seguras e ouras milhares estavam em abrigos.

- Apoio do PMA -

O Programa Alimentar Mundial (PMA) informou que "está prestando apoio logístico e de telecomunicações, incluindo armazéns móveis, escritórios pré-fabricados, sistemas de geração, rádio e satélite para auxiliar" na emergência no Caribe.

"Uma população de aproximadamente 520 mil habitantes enfrenta a pior parte do furacão", alertou a agência.

Tanto Nicarágua quanto Honduras decretaram alerta vermelho antes da chegada do ciclone, que é esperado em transformar-se em tempestade tropical nas próximas horas.

Em Honduras, uma menina morreu no desabamento de uma casa no norte de San Pedro Sula, a segunda maior cidade do país.

Cerca de 500 pessoas foram evacuadas em cidades do Caribe hondurenho devido às enchentes e transferidas para abrigos.

Fortes chuvas atingiram os portos caribenhos de La Ceiba e Tela, em Honduras, onde as autoridades evacuaram mais de cem pessoas e as transferiram para abrigos, já que um riacho e os rios Lean e La Masica subiram no departamento de Atlántida, segundo agências.

Chuvas e ventos também atingiram o departamento de Gracias a Dios, no leste de Honduras, habitado por indígenas Misquitos.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) alertou que os efeitos "catastróficos" do Eta podem causar deslizamentos de terra em outras partes da América Central.

Da mesma forma, o NHC previu que "o centro de Eta se moverá para o interior sobre o norte da Nicarágua até a manhã de quarta-feira e depois se moverá por áreas do centro de Honduras na manhã de quinta-feira".