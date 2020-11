Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 992) (PINK SHEETS: LNVGY) anunciou hoje que a receita do grupo no segundo trimestre atingiu US$ 14,5 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior com crescimento sólido em todos os negócios. O lucro apresentou um crescimento ainda mais sólido, com receita recorde do lucro bruto de US$ 470 milhões, um aumento de 52% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, enquanto a renda líquida também aumentou 53% na comparação anual, para um recorde de US$ 310 milhões. Além dos resultados trimestrais recordes, a solidez e sustentabilidade financeira da Lenovo têm sido validada ainda mais recentemente com sólidas classificações de grau de investimento inaugurais da Moody's, Standard & Poor's e Fitch, e uma oferta de notas globais bem-sucedida.

O lucro básico por ação no segundo trimestre foi de 2,59 centavos de dólar ou 20,08 centavos de dólar americano de Hong Kong. O conselho de Administração da Lenovo declarou um dividendo provisório de 6.6 centavos de dólar de HK por ação.

"Nossos resultados recordes deste trimestre refletem nosso contínuo compromisso para atender às necessidades do rápido crescimento da economia de trabalho, aprendizado e divertimento em casa. Todos nossos principais negócios apresentaram um crescimento em relação ao ano anterior, enquanto nossa receita do segmento de Software and Services cresceu a um novo recorde", disse Yuanqing Yang, presidente e diretor executivo da Lenovo. "À medida que o mundo continua a se ajustar ao "novo normal", estamos confidentes no potencial crescimento de longo prazo dos dispositivos e da infraestrutura em nuvem. Continuaremos a potencializar nossas competências essenciais de excelência operacional e presença global/local, enquanto aceleramos nossa transformação liderada por serviço para melhor aproveitar oportunidades e impulsionar crescimento sustentável".

Perspectivas de negócios

O ano de 2020 continua a ser um ano de fatores industriais múltiplos a impactar o suprimento e manufatura, incluindo as incertezas geopolíticas contínuas, a pandemia global da COVID-19, e escassez de suprimento de componentes em toda a indústria impulsionada pela forte demanda. Entretanto, a Lenovo vê um prognóstico positivo para o segundo semestre do ano com um novo normal no trabalho, no aprendizado e no divertimento em casa impulsionando tendências de crescimento de longo prazo na demanda de dispositivos e requisitos de infraestrutura ou nuvem. Em particular, o Grupo prevê que o total de mercado de PC deve crescer bem além das previsões atuais de analistas para cerca de 300 milhões de unidades no ano de 2020, em torno de 25 milhões mais do que o mercado total disponível no ano passado.

Visão geral do grupo empresarial

O Grupo de dispositivos inteligentes (Intelligent Devices Group, IDG) da Lenovo continua a liderar o crescimento do Grupo com uma receita recorde nunca vista antes para o Grupo de PC e dispositivos inteligentes (PC and Smart Devices Group, PCSD) de US$ 11,5 bilhões, um aumento de 8% em comparação ao ano anterior. O Grupo relatou PTI recorde de US$ 723 milhões, apresentando crescimento de 18% em comparação ao ano anterior, e mantendo uma margem de lucro de 6,3% , líder do setor. A capacidade operacional da Lenovo, resposta oportuna à tendência ao trabalho e aprendizado em casa e foco em segmentos de alto crescimento e primeira categoria impulsionaram o desempenho trimestral recorde. A Lenovo lidera o mercado de PC global com a participação principal de 23,6%.

A segunda unidade de negócios da IDG, o Grupo de negócios móveis (Mobile Business Group, MBG), apresentou crescimento de receita de 39% de trimestre para trimestre e retornou a crescer em comparação ao ano anterior, continuando a sólida recuperação do impacto da COVID-19. Crescimento nos fortes mercados da América Latina e América do Norte da empresa foram ainda mais solidificados, enquanto crescimento na Europa e Ásia Pacífico foram acelerados. O trimestre também viu marcos de inovação importantes com o lançamento do smartphone dobrável 5G razr e o primeiro fone dedicado a jogos da empresa, com a marca da Lenovo Legion. Os negócios continuarão a potencializar seu sólido portfólio de produto e inovação de 5G para impulsionar o crescimento rentável futuro.

OGrupo de centro de dados (Data Center Group, DCG) apresentou crescimento contínuo. A receita cresceu 11% em comparação ao ano anterior para US$ 1,48 bilhões com lucratividade melhorada. O segmento de Cloud Service Provider continuou a crescer, com receita aumentando 34% em comparação ao ano anterior, com forte crescimento por todas as geografias. Subjacente a este resultado está o investimento sustentado da Lenovo no design e manufatura interna que entregou uma importante vitória no design do sistema e da placa-mãe. As receitas para o segmento deEmpresas e PME(Enterprise and SMB)permaneceram estáveis em comparação ao ano anterior, masexcederam a previsão do mercado por 3 pontos. Apresentou crescimento de dois dígitos em todos os negócios em Infraestrutura definida por software (22%), Armazenamento (15%), Software (47%) e Serviços (11%). Uma outra área de crescimento para o segmento foi a parceira com a SAP recentemente anunciada pela Lenovo. A infraestrutura como serviço TruScale da Lenovo combinada com a HANA Enterprise Cloud da SAP permitem que os clientes mantenham seus dados sensíveis no local e de forma segura, com a flexibilidade do modelo de consumo pré-pago.

A Transformação inteligente da Lenovo apresentou um sólido ímpeto no segundo trimestre, com crescimento de dois dígitos em todos os seus segmentos. Os resultados demonstraram sua importância como um catalisador de crescimento de longo prazo para o Grupo. O segmento Internet das Coisas Inteligente apresentou crescimento sólido de mais de 36% em comparação ao ano anterior, enquanto ambos o Infraestrutura inteligente (21%) e Verticais Inteligentes (72%) apresentaram crescimento sólido de receita* de dois dígitos. Software e Services cresceu 39% em comparação ao ano anterior para um novo recorde de US$ 1,2 bilhões*, agora representando mais de 8,5% de receita do Grupo, mesmo com o aumento da receita total do Grupo. Serviços e Software Anexo da Lenovo, Serviços e Soluções Gerenciadas, também apresentaram crescimento rápido e a receita do E-commerce cresceu mais de 40% em comparação ao ano anterior.

* receita faturada

Sobre a Lenovo

