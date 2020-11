Furacão Eta atinge com força costa norte caribenha da Nicarágua

O Eta atingiu a costa norte caribenha da Nicarágua e perto da fronteira com Honduras nesta terça-feira (3) como um furacão de categoria 4, com ventos de 230 km/h e fortes chuvas sobre cidades empobrecidas da região, causando inundações, cortes de energia e transbordamentos de rios, segundo fontes oficiais.

O olho do Eta entrou pela costa de Bilwi, a principal cidade do Caribe Norte da Nicarágua com categoria 4 na escala Saffir-Simpson de 5, disse o diretor de Meteorologia do Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (Ineter), Marcio Baca, em coletiva de imprensa.

Segundo Baca, o sistema ciclônico entraria no restante do dia ao longo da costa sul de Bilwi, na comunidade costeira de Halouver.

O ministro da Infraestrutura, Oscar Mojica, reportou "queda de algumas árvores e um forte impacto no trânsito" em toda a região.

O poderoso rio Wawa, que liga Bilwi ao resto do país, está transbordando.

- "Muita destruição" -

O furacão, que evoluiu rapidamente na segunda-feira nas águas quentes do Caribe, destruiu os telhados de casas na região onde a população de origem indígena e afrodescendente já vinha sofrendo os efeitos furiosos do ciclone desde a tarde de segunda-feira.

"Passamos a noite toda com fortes rajadas de vento, acompanhadas de chuva", disse à AFP o diretor da Radio Caribe Kenny Lisby, acrescentando que o Eta causou a queda de árvores e arrancou telhados de Bilwi.

"Pode haver muita destruição", alertou.

Os ventos danificaram as paredes e o telhado do estádio de beisebol Bilwi, muitas árvores caíram nas ruas ao amanhecer, enquanto vacas e animais domésticos vagavam perdidos pela cidade, observou uma equipe da AFP no local.

Até o momento, mortes não foram registradas.

O governo da Nicarágua enviou um carregamento de 88 toneladas de alimentos, além de tripulações para atender emergências com linhas de transmissão, comunicação, infraestrutura e saúde.

Cerca de 100.000 pessoas vivem em Bilwi e nas comunidades caribenhas adjacentes, a maioria indígenas espalhados em cidades que podem ser afetadas pelo furacão, como Tuapí, Krukira, Sandy Bay, Cabo Gracias a Dios, Prinzapolka, Wawabar, Karatá, Haulover, Wauhta , Kamwatla e Walpalsiksa.

Na comunidade de Prinzapolka, os ventos de Eta sopraram os tetos de zinco das casas de madeira, informou o professor Miskito Kevin Lacwood à AFP.

Segundo o governo, 20.000 pessoas foram transferidas para casas seguras e ouras milhares estavam em abrigos.

- Apoio do PMA -

O Programa Alimentar Mundial (PMA)informou que "está prestando apoio logístico e de telecomunicações, incluindo armazéns móveis, escritórios pré-fabricados, sistemas de geração, rádio e satélite para apoiar" a emergência no Caribe.

"Uma população de aproximadamente 520 mil habitantes enfrenta a pior parte do furacão", alertou a agência.

Tanto Nicarágua quanto Honduras decretaram alerta vermelho antes da chegada do ciclone, que espera-se seja degradado a tempestade tropical nas próximas horas.

Em Honduras, uma menina morreu no desabamento de uma casa no bairro de El Carmen, no norte de San Pedro Sula, a segunda cidade do país.

Cerca de 500 pessoas foram evacuadas em cidades do Caribe hondurenho devido às enchentes e transferidas para abrigos segundo agências de socorro.

Fortes chuvas atingiram os portos caribenhos de La Ceiba e Tela, em Honduras, onde as autoridades evacuaram mais de cem pessoas e as transferiram para abrigos, já que um riacho e os rios Lean e La Masica subiram no departamento de Atlántida, segundo agências do Socorro.

Chuvas e ventos também atingiram o departamento de Gracias a Dios, no leste de Honduras, habitado por indígenas Misquitos.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) alertou que os efeitos "catastróficos" do Eta podem causar deslizamentos de terra em outras partes da América Central.

"Tempestades, ventos catastróficos, inundações e deslizamentos de terra são esperados em partes da América Central", disse ele.

Da mesma forma, o NHC previu que "o centro de Eta se moverá para o interior sobre o norte da Nicarágua até a manhã de quarta-feira e depois se moverá por setores do centro de Honduras na manhã de quinta-feira".