Ministro do Interior do Chile renuncia após ser suspenso pela Câmara dos Deputados

O ministro do Interior do Chile, Víctor Pérez, chefe de gabinete do presidente Sebastián Piñera, renunciou nesta terça-feira após ser suspenso pela Câmara dos Deputados, que aprovou uma acusação constitucional contra ele por questionar suas ações durante os protestos sociais que agitam o país.

"Não só estou suspenso, estou renunciando ao cargo de ministro do Interior", disse Pérez, que assumiu o cargo há três meses.

A Câmara dos Deputados aprovou uma acusação constitucional contra ele por seu ato negligente em um protesto de caminhoneiros no sul do Chile e seu papel como superior hierárquico da Polícia em atos de repressão a manifestações sociais.