Nove países participam de exercícios navais Unitas em águas do Equador

Navios de guerra de nove países iniciaram nesta terça-feira (3) o exercício naval Unitas em frente ao porto equatoriano de Manta (sudoeste), informou a Marinha local.

"As forças navais de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Peru, Uruguai e Estados Unidos iniciaram o exercício multinacional anual UNITAS LXI em Manta, Equador", disse em um comunicado.

Acrescentou que participarão "um total de 1.254 pessoas entre oficiais e tripulantes" de "13 navios de guerra que realizarão operações no Oceano Pacífico até 11 de novembro".

As práticas navais conjuntas contemplam manobras antipirataria, exercícios de comunicações e operações aéreas assim como anfíbias, detalhou a Marinha equatoriana.

Destacou que nesta edição "o exercício focará nas áreas de operações de controle do narcotráfico, controle da pesca ilegal e ajuda humanitária".

O Equador recebe os exercícios navais Unitas 2020 em coordenação com os Estados Unidos, conforme estabelecido em abril de 2019 durante a visita ao país do chefe do Comando Sul americano, o almirante Craig Faller.

Ambos os países mantêm um plano permanente de operações contra as drogas e outros crimes através de trabalhos de vigilância aérea americana no espaço marítimo do país sul-americano.