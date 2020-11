Saudita Aramco continua no azul apesar da queda de lucro no 3o trimestre

O lucro líquido da gigante do petróleo saudita Aramco caiu 44,6% no terceiro trimestre de 2020, devido ao colapso da demanda e dos preços por conta da pandemia, embora a empresa continue no azul, ao contrário de seus concorrentes.

"O lucro líquido do terceiro trimestre de 2020 é de 44,21 bilhões de riais (cerca de US$ 11,79 bilhões)", contra os US$ 21,3 bilhões no mesmo trimestre em 2019, informou a empresa pública em um comunicado publicado nesta terça-feira (3), no site da bolsa saudita.

A Aramco explicou que esses resultados "refletem, principalmente, o impacto da queda dos preços de petróleo e dos volumes vendidos" durante o período de pandemia de covid-19, o que desacelerou a economia mundial.

Ainda assim, a joia da economia saudita colhe lucros, ao contrário de outros gigantes do setor, aproveitando-se de um custo de extração muito baixo e de reservas financeiras que lhe permitem resistir a uma queda dos preços.

O lucro líquido da empresa nos primeiros nove meses do ano caiu 48,6%, para cerca de US$ 35 bilhões.

Os resultados do período de julho a setembro mostraram, no entanto, uma melhora em relação ao segundo trimestre, no qual a empresa registrou um lucro de US$ 6,5 bilhões.

"Vimos os primeiros sinais de uma recuperação no terceiro trimestre, graças à melhora da atividade econômica, apesar das más condições enfrentadas pelos mercados mundiais de energia", declarou o diretor-geral da Aramco, Amin Nasser, citado no comunicado.