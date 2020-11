Mais de 100 milhões de americanos votaram de forma antecipada para a eleição presidencial, de acordo com a última contagem atualizada do US Elections Project, referência estatística no tema.

As cédulas, enviadas pelo correio ou depositadas pessoalmente pelos eleitores antes da abertura oficial das seções eleitorais nesta terça-feira, representam mais de 72% do número total de cédulas na eleição de 2016, de acordo com esta contagem estabelecida pela Universidade da Flórida.

A votação antecipada quebrou recordes este ano devido à pandemia do coronavírus.