Governo espanhol restringe publicidade de apostas e jogos de azar

O governo da Espanha aprovou nesta terça-feira um decreto que limita ao máximo a publicidade de apostas e jogos de azar na mídia e na internet, dado o "alarme social" gerado por esta atividade, conforme anunciado pelo ministro do Consumo, Alberto Garzón.

"O objetivo é proteger a saúde pública e ao mesmo tempo proteger os grupos mais vulneráveis, naturalmente menores, jovens e pessoas que têm certos comportamentos patológicos" do vício do jogo, disse Garzón em entrevista coletiva.

O decreto real, que entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial do Estado, proíbe a publicidade de apostas e jogos de azar na televisão e no rádio, exceto no período entre 1 e 5 da manhã, enquanto o veto é total para internet e redes sociais, explicou o ministro.

Pessoas famosas, incluindo atletas, não poderão aparecer nas propagandas, e as operadoras de apostas não poderão patrocinar atividades esportivas ou times.

As multas para os infratores podem chegar a 1 milhão de euros.