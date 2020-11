AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump em alerta na Casa Branca para eleição - 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Entrada em vigor da saída dos EUA do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 5)

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Furacão Eta - (até 6 de Novembro)

(+) HAVANA (Cuba) - Cuba abre serviço único para investidores estrangeiros - (até 4)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção industrial Mês Ref: setembro - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados comerciais para setembro - 11H30

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Monitorando as reações oficiais na América Latina após as eleições nos Estados Unidos - 14H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Voxpop de toda a América Latina após as eleições nos EUA - 14H00

Europa

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 1 de Dezembro)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Fim da missão do navio turco Oruc Reis -

(+) ATENAS (Grécia) - Ministros das Relações Exteriores do Conselho da Europa se reúnem -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das finanças da UE se reúnem -

ROMA (Itália) - 70º aniversário da Convenção Europeia de Direitos Humanos -

(+) COLÔNIA (Alemanha) - Agência de Segurança da Aviação da União Europeia realiza conferência anual - (até 5)

(+) PORTUGAL - Confinamento parcial -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 06H30

Oriente Médio e África do Norte

TEL AVIV (Israel) - 25º aniversário do assassinato de Yitzhak Rabin -

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - Xi Jinping discursa na cerimônia de abertura da China International Import Expo -

(+) TÓQUIO (Japão) - Tokyo International Film Festival 2020 - (até 9 de Novembro)

(+) PEQUIM (China) - Líder executiva de Hong Kong visita Pequim - (até 6)

Esportes

(+) LAUSANA (Suíça) - Tribunal de Arbitragem do Esporte debate regras sobre proibição de atletas da Rússia - (até 5)

QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2020

América

MONTREAL (Canadá) - Bombardier divulga resultados - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

(+) BOSTON (Estados Unidos) - Juiz avalia se extradita supostos cúmplices de Carlos Ghosn para o Japão - 12H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - O Federal Reserve anuncia decisão sobre a taxa de juros - 17H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. dá coletiva de imprensa - 17H30

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Restrições entram em vigor na Inglaterra -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Banco da Inglaterra publica relatório de política monetária -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Resultados Lufthansa - 04H00

(+) PERM (Rússia) - Apelação em caso de ativista preso por manequim de Putin - 04H15

Ásia-Pacífico

(+) WELLINGTON (Nova Zelândia) - Começa segundo mandato do governo de Jacinda Ardern - 22H00

(+) HONG KONG (China) - Cerimônia de listagem e lançamento comercial para IPO do Ant Group afiliado do Alibaba -

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación -IPCA Mês Ref: octubre - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

ARGEL (Argélia) - Reabertura de mesquitas com capacidade para mais de mil pessoas -

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2020

Ásia-Pacífico

(+) SINGAPURA (Cingapura) - Quinto aniversário do primeiro encontro entre líderes da China e Taiwan desde a independência em 1949 -

DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro do príncipe Akishino -

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) LA PAZ (Bolívia) - Evo Morales retorna à Bolívia -

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Assembleia Mundial da Saúde - (até 14)

TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte sobre Affordable Care Act -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 1º Prognostico Safra Brasil (año 2021) - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: octubre - 09H00

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Putin preside a cúpula online da Organização de Cooperação de Xangai -

(+) PARIS (França) - Ex-enviado do Papa é julgado por agressão sexual na França -

Oriente Médio e África do Norte

(+) JORDÂNIA - Eleições parlamentares -

(+) PEQUIM (China) - Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo realiza sessão - 04H00 (até 11)