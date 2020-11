Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a solução 'Tiered Backup Storage' exclusiva do setor, anunciou hoje que continua se expandindo mundialmente para atender à demanda por sua solução de armazenamento de backup. A empresa continua com o crescimento de sua posição de participação no mercado.

A ExaGrid possui atualmente escritórios de vendas em campo nos EUA, Canadá, Brasil, México, Alemanha, França, Reino Unido, Países Nórdicos, Benelux, Singapura, Austrália e mais de 20 outras regiões. A ExaGrid continuou a acrescentar equipes de vendas em todo o mundo e agora está em mais de 30 países. A empresa irá continuar a expandir seu alcance internacional com a meta de cobrir mais de 50 países em 2022.

Como parte de sua expansão em mais mercados, a ExaGrid agora possui Gerentes de Territórios em Israel, Dubai e, mais recentemente, na Arábia Saudita. Algumas das recentes histórias de sucesso da ExaGrid são de contas-chave nesta região, incluindo NMC Healthcare, Banco de Investimentos da Palestina e Quds Bank.

"Temos conquistado cada vez mais impulso mundial no mercado. O aumento da demanda na região do Oriente Médio nos motivou a contratar e formar relacionamentos novos e estratégicos com distribuidores e revendedores", disse Bill Andrews, Diretor Executivo e Presidente da ExaGrid. "Nosso foco está nos EUA, Canadá, América Latina, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) bem como na Ásia-Pacífico. Temos presença local em todo o mundo. A boa notícia é que as organizações em todo o mundo realizam backups 5 noites por semana e todas utilizam os mesmos aplicativos de backup, como Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, Oracle RMAN, SQL Dumps, IBM Spectrum Protect, HYCU, Zerto e outros. A ExaGrid dá suporte a mais de 25 aplicativos e utilitários de backup com sua arquitetura 'Tiered Backup Storage'. O mercado é realmente horizontal e os requisitos são os mesmos em todo o mundo."

O número de histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas excedem a 330, mais do que todos os outros fornecedores juntos no mesmo espaço. Estas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva da ExaGrid, produto diferenciado e incomparável suporte ao cliente . Os clientes afirmam de modo enfático que o produto não apenas é o melhor da categoria, mas "simplesmente funciona".

A ExaGrid fornece armazenamento de backup escalonado com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura de expansão. A zona de patamar da ExaGrid oferece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

