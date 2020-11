Comunicado do Business Wire :Epicor Software Corporation

A Epicor Software Corporation, fornecedora global de softwares empresariais direcionados a setores específicos que promovem o crescimento empresarial, anunciou o lançamento da versão 10.2.700 de sua solução de planejamento de recursos empresariais (ERP). A nova versão ajudará fabricantes globais a se adaptarem no local de trabalho em constante transformação com melhorias confiáveis na nuvem e um acesso mais seguro aos dados e à criação de pedidos de forma remota. O Epicor ERP 10.2.700 permite que empresas e trabalhadores remotos, especialmente os considerados essenciais, prosperem em um território totalmente novo.

Essencialmente, esse lançamento complementa o investimento realizado pela Epicor para modernizar e atualizar a experiência do usuário do Epicor ERP. Há agora centenas de novos formulários, relatórios, processos, rastreadores e fluxos disponíveis para simplificar o trabalho diário e aumentar a produtividade. Além disso, os usuários contam com o Epicor Application Studio, poderoso pacote de ferramentas com o qual podem criar sua própria experiência de forma intuitiva e otimizada com melhorias que incluem uma nova página inicial do Application Studio, sites integrados e design de componentes reutilizáveis.

Outra característica importante é a unidade de medida avançada (AUOM), que oferece novos níveis de rastreabilidade na gestão de estoque para cumprir os requisitos do setor de serviços de metais. Os usuários poderão ver e realizar transações de estoque em duas unidades de medida separadas, inclusive quando não haja uma conversão constante.

"Vemos com grande entusiasmo nossa associação com a Epicor", declarou Ian Morris, diretor de sistemas comerciais da Barrett Steel Limited, maior acionista independente de aço do Reino Unido. "Um dos motivos pelos quais selecionamos a Epicor foi a introdução da AUOM. Em nosso caso, isso será fundamental para a maneira como nossas equipes medem e realizam transações de estoque. Temos mais de 43 empresas que operam em 30 locais por todo o Reino Unido e permanecer em dia com a tecnologia mais recente nos ajudará a estar na posição ideal para seguir crescendo enquanto abraçamos o futuro."

Em um aperfeiçoamento que facilita empresas a utilizarem a nuvem de forma rápida e segura, estão entre as inovações adicionais do Epicor ERP:

-- Orçamento e previsão do Epicor Data Analytics - Solução moderna de inteligência empresarial e análises baseadas na nuvem que proporciona relatórios financeiros sólidos, como demonstrativos financeiros, balanços e relatórios de fluxo de caixa em um formato predefinido.

-- Um pacote de integração digital de fornecedores de fonte EDI (SDIS) - Integra os fornecedores dos clientes, independentemente das capacidades técnicas do fornecedor, por meio do acesso ao site ou à integração direta com ERP.

-- Epicor QuickShip - As novas características do Epicor QuickShip na Azure Cloud abrangem envio massivo e tarifas de compra para incluir acessórios: cobranças adicionais por serviços de transporte. Isso abre novos mercados para os fabricantes à medida que a cadeia de suprimentos se digitaliza.

-- Epicor Identity - Desenvolvido sobre os serviços nativos da Azure Cloud, o Epicor Identity oferece administração de identidade centralizada e segura com autenticação de múltiplos fatores (MFA), acesso único (SSO) e nova administração de autoatendimento que agrega uma camada adicional de segurança para proteger seus dados.

-- Acesso a dados na nuvem do Epicor ERP - Analise mais profundamente os dados do Epicor ERP com as soluções de inteligência empresarial preferenciais em um ambiente protegido contra edição.

"Milhares de fabricantes pequenos e médios confiam nos softwares da Epicor para administrar seus negócios e atender a seus clientes", afirmou Rich Murr, diretor de informação da Epicor. "As empresas vêm se adaptando às mudanças provocadas pela Covid-19, e a Epicor segue garantindo que seus softwares ofereçam as características, a confiabilidade, a capacidade de escala e a segurança de que seus clientes necessitam para prosperar em qualquer circunstância. Com o lançamento do Epicor ERP 10.2.700, estamos introduzindo uma série de novas e interessantes capacidades que levam nossos clientes ao futuro da fabricação."

Sobre a Epicor Software Corporation

A Epicor Software Corporation impulsiona o crescimento empresarial. Oferecemos softwares flexíveis e direcionados a setores de mercado específicos, projetados para suprir as necessidades precisas de nossos clientes dos campos de fabricação, distribuição, venda varejista e serviços. Com mais de 45 anos de experiência nos processos empresariais e requisitos operacionais únicos de nossos clientes, a Epicor se integra a todas as soluções na nuvem ou no próprio local do cliente com profundo conhecimento de seus respectivos setores. As soluções da Epicor melhoram consideravelmente o desempenho e a rentabilidade, simplificando ao mesmo tempo a complexidade para que sua empresa possa se concentrar em crescer. Para saber mais, entre em contato com a Epicor ou acesse www.epicor.com/es-mx/.

Epicor e o logotipo da Epicor são marcas comerciais ou marcas registradas da Epicor Software Corporation, registradas nos Estados Unidos e em outros países. As demais marcas registradas mencionadas neste comunicado pertencem a seus respectivos titulares. As ofertas de produtos e serviços apresentadas neste comunicado são produzidas pela Epicor Software Corporation.

