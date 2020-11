IPO do Ant Group da China é adiado

O Ant Group da China deve adiar seu IPO recorde, informou a Bolsa de Valores de Xangai nesta terça-feira, enquanto a gigante co-fundada por Jack Ma, do Alibaba, enfrenta crescente pressão dos reguladores chineses sobre riscos potenciais.

A bolsa decidiu adiar a cotação de US$ 34 bilhões originalmente programada para ocorrer em Hong Kong e Xangai esta semana, citando preocupações de que a Ant "não cumpra as condições de emissão e cotação ou requisitos de divulgação de informações", disse a empresa em um comunicado.

O aviso veio depois que Ma e outros executivos foram convocados para uma reunião incomum com reguladores na segunda-feira, enquanto a mídia estatal emitiu recentemente alertas sobre a potencial instabilidade financeira que pode resultar do rápido crescimento do Ant Group.

A empresa, que tem mais de 700 milhões de usuários ativos por mês, ajudou a revolucionar o comércio e as finanças pessoais na China, com consumidores usando o aplicativo de smartphone para pagar tudo, desde refeições até mantimentos e passagens.

Os empréstimos, a gestão de fortunas e os empreendimentos de seguros do Ant também geraram preocupação no setor financeiro controlado pelo Estado da China.

A bolsa de Xangai afirmou nesta terça-feira que a própria empresa "relatou grandes problemas, como mudanças no ambiente de supervisão", e que a preocupação com essas questões não especificadas levou ao adiamento.