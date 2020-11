Polêmica na Espanha por declarações do diretor de saúde do governo sobre enfermeiras

Um comentário do diretor do centro de emergências de saúde na Espanha, Fernando Simón, no qual fez uma piada sobre enfermeiras "infecciosas", gerou polêmica no país, onde o sindicato da enfermagem criticou seus "assuntos sexistas", e o governo pediu nesta terça-feira (3) que se desculpe.

A polêmica começou na sexta-feira, quando foi divulgada uma entrevista on-line com Simón que, como uma figura do combate à pandemia de covid-19, dirige-se aos espanhóis todas as semanas em coletivas de imprensa transmitidas pela televisão.

Diante de uma pergunta sobre se gostava "das doenças infecciosas, ou das enfermeiras infecciosas", Simón respondeu entre risadas: "Não perguntei se eram infecciosas, ou não, isso você via alguns dias depois".

O Conselho Geral de Enfermagem, representante do sindicato na Espanha, condenou "o momento de desinibição machista e retrógrado" de Simón e seu tom "sexista e primitivo".

"As enfermeiras levam décadas lutando para se desfazer de todas as imagens e estereótipos machistas" e "é intolerável que uma pessoa com a responsabilidade que ostenta Simón em seu cargo se permita difamar" a profissão em plena pandemia, disse o comunicado da organização, que exigiu um pedido de desculpas.

Os comentários também foram classificados como "sexistas e vergonhosos" pela oposição de direita do Partido Popular (PP), que os denunciou ao Ministério da Igualdade.

E, nesta terça-feira, a vice-presidente do governo, Carmen Calvo, considerou em uma entrevista à rádio Cadena Sur que Simón deve pedir desculpas "a título individual e como cidadão e homem" por um comentário "muito inadequado" que reafirma "estereótipos que não ajudam em nada na igualdade e respeito às mulheres".