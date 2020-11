Reino Unido ignorou o ultimato da UE sobre lei que altera o Acordo de Retirada

O Reino Unido ignorou o ultimato da União Europeia sobre sua controversa lei de mercado interno, que altera aspectos fundamentais do acordo do Brexit, e não ofereceu "nenhuma resposta", disse a Comissão Europeia nesta terça-feira (3).

A lei de mercado interno, impulsionada pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson, altera unilateralmente detalhes do Acordo de Retirada britânico do bloco e, por conta disso, a UE ordenou que Londres a modificasse o texto, sob ameaça de levar o caso à Justiça.