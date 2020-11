Comunicado do Business Wire :FCM Global S.A.S.,

FCM Global S.A.S., ("FCM Global"), sente o prazer de anunciar sua capacidade de oferecer extratos de CBD e THC a granel e formulações personalizadas, com certificação segundo as Boas Práticas de Fabricação da União Europeia (GPM). A FCM Global, pioneira em insumos de alta qualidade e valor agregado ao setor médico de cannabis, fornece agora estes extratos e formulações de grau farmacêutico para melhor satisfazer à crescente demanda da clientela que produz bens acabados da empresa em mercados de toda a Europa, América Latina e Oceania de forma legal.

A capacidade de oferecer insumos de cannabis de grau médico com certificação GMP da União Europeia, largamente reconhecida como norma preponderante para conformidade internacional de qualidade, segurança, consistência e eficácia, representa um marco para a FCM Global ao mesmo tempo que a empresa progride em sua estratégia de oferecer ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), bem como dar suporte às próprias capacidades de seus clientes à pesquisa e inovação. Além de estar conforme as rígidas normas de GMP da União Europeia, estes extratos a granel e formulações personalizadas da CBD e THC apresentam também:

-- Extratos provenientes de material vegetal orgânico cultivado segundo as normas de GMP

-- Abrangentes arquivos mestre de medicamentos (DMFs) e estudos de estabilidade de 12 a 18 meses

-- Conformidade com a Solicitação de Produtos Terapêuticos (TGO) 93

-- Testes totalmente independentes em grupos, incluindo potencialidade, solventes, microbiologia, metais pesados

-- Rastreabilidade total em cada estágio do processo de fabricação

"A capacidade de oferecer insumos de cannabis de grau médico com certificação de GMP da União Europeia representa uma etapa curcial em nossa missão de nos tornar o fornecedor de extrato preferido de nossos clientes", declarou Carlos Velásquez, Co-fundador e Presidente da FCM Global. "A variada linha de produtos da FCM Global, experiência na fabricação e canais internacionais de distribuição são uma fórmula vencedora à nossa crescente rede de parcerias e clientes."

"Estamos animados com a oportunidade de oferecer extratos de qualidade farmacêutica aos segmentos de clientes novos e existentes e para uso em seus produtos finais", acrescentou Felipe Velásquez, Cofundador e Diretor Executivo da FCM Global. "Manteremos o compromisso com a evolução de nossas capacidades em acompanhar o ritmo deste dinâmico setor, incluindo no quarto trimestre um lançamento de emulsões de CBD solúveis em água com estabilidade e liderança no setor."

Sobre a FCM Global S.A.S. A FCM Global S.A.S. é uma empresa internacional de cannabis de grau médico totalmente licenciada e que atualmente atende a fabricantes de bens acabados em quatro continentes com uma gama personalizada de extratos, óleos e microemulsões de CBD, CBG e THC de espectro amplo e completo. Fundada em 2017, a plataforma da FCM Global abrange agora P&D;, genética, cultivo, extração, testes de qualidade, formulação e distribuição. Com sede em Medellín, Colômbia, e uma unidade fabril de mais de 21.900 m2 em La Ceja, além de uma fase inicial planejada de cultivo e produção de 274 hectares em Tolima, a empresa também possui centros de distribuição localizados em Miami, EUA e Bruxelas, Bélgica. Acesse www.fcm-global.com para obter mais informação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

