Alemanha espera criar novas bases na relação com EUA após eleições

O ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, pediu nesta terça-feira (3) que sejam criadas novas bases na relação com os Estados Unidos, após as eleições.

No mandato do presidente americano, Donald Trump, os contatos bilaterais registraram uma significativa degradação.

"Precisamos de uma associação transatlântica que funcione. Queremos um 'new deal' (novo acordo) nesta associação e estamos dispostos a investir em nossa relação", afirmou Maas.

O ministro desejou aos americanos uma "pacífica jornada eleitoral", na qual se "decidirá o papel dos Estados Unidos no mundo".

Esse tipo de declaração é incomum por parte de uma autoridade alemã. Diversas vezes, ao longo dos últimos quatro anos, o país europeu foi alvo das críticas de Trump, sobretudo, pela participação da Alemanha no orçamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e por suas volumosas exportações.