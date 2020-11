Reações aos ataques em Viena

Os sangrentos tiroteios de segunda-feira à noite (3) no centro de Viena foram condenados por diversos países e autoridades. As principais reações seguem abaixo:

- Áustria

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, condenou, ontem à noite, o "ataque terrorista repugnante".

"Nunca nos deixaremos intimidar pelo terrorismo e combateremos estes ataques por todos os meios", tuitou.

- União Europeia

"A Europa condena, fortemente, este covarde ato que viola a vida e nossos valores humanos (...) Estamos juntos com a Áustria", tuitou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que representa os 27.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar "abalada e entristecida".

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou no Twitter que foi um "ato de covardia, violência e ódio".

- Alemanha

A chanceler alemã, Angela Merkel, advertiu que o "terrorismo islamista é nosso inimigo comum" e que a luta contra ele é "nosso combate comum".

"Nestas horas terríveis, em que Viena é alvo da violência terrorista, meus pensamentos estão com a população que está lá e com as forças de segurança que enfrentam esse perigo", acrescentou a chanceler, em sua mensagem.

- França

"Nós, franceses, compartilhamos a emoção e a pena do povo austríaco, atingido por um atentado no coração de sua capital, Viena (...) Depois da França, é um país amigo que é atacado (...) Não cederemos", tuitou o presidente francês, Emmanuel Macron.

- Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou os ataques em Viena como um "crime cruel e cínico, que confirma mais uma vez o caráter desumano do terrorismo".

"As forças do terrorismo não vão conseguir (...) semear a discórdia entre pessoas de diferentes confissões", acrescentou Putin, em um comunicado divulgado pelo Kremlin.

- Reino Unido

"Estou profundamente abalado com os terríveis atentados de Viena(...)", tuitou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

- Estados Unidos

"Os Estados Unidos estão junto com Áustria, França e toda Europa na luta contra o terrorismo, incluindo os terroristas islamistas radicais", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter.

"Estes ataques do mal contra gente inocente devem parar", acrescentou.

- Países árabes

A Arábia Saudita "condenou, fortemente, o ataque terrorista" de Viena. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores garantiu que o reino está "com a Áustria em todas as medidas que adotar para manter a segurança e proteger os inocentes frente ao extremismo e aos atos terroristas".

Os Emirados Árabes Unidos também condenaram o ataque "terrorista" de Viena, afirmando, em um comunicado de seu Ministério das Relações Exteriores, "rejeitar qualquer forma de violência e terrorismo".

O Catar também condenou o atentado e disse, segundo seu Ministério das Relações Exteriores, que "rejeita com firmeza a violência e o terrorismo, sejam quais forem suas justificativas e razões".

- Israel

"Israel condena o violento ataque em Viena e expressa sua total solidariedade com a Áustria", tuitou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Todos os povos civilizados devem se unir para derrotar o terrorismo islamista que volta a ressurgir", convocou.

- Espanha

Também no Twitter, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que "o ódio não dobrará nossas sociedades. A Europa permanecerá firme contra o terrorismo".

- Austrália

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrisson, disse estar "profundamente abalado com estes atrozes ataques terroristas".

- Canadá

"Os tiroteios em Viena são horríveis (...)", tuitou o premiê canadense, Justin Trudeau.

"Condenamos firmemente este ato de terrorismo. Nossos pensamentos estão com o povo austríaco e com todas as pessoas afetadas por este ato horrível", acrescentou.