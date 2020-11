Liverpool anuncia programa de testes em larga escala de covid-19

A cidade de Liverpool, uma das mais afetadas pela covid-19 no norte da Inglaterra, pretende iniciar um programa de testes em larga escala que pode ser ampliado ao restante do país durante a flexibilização do confinamento, anunciou o governo britânico nesta terça-feira.

A partir de sexta-feira, mais de 500.000 pessoas que vivem ou trabalham na cidade terão a possibilidade de fazer um teste de resultado rápido com frequência.

Quase 2.000 militares participarão na operação, que começará um dia depois do início do segundo confinamento em toda Inglaterra, com duração prevista de quatro semanas e anunciado no sábado pelo primeiro-ministro Boris Johnson.

Os moradores de Liverpool, sob restrições há várias semanas devido à taxa elevada de contágios da cidade, terão acesso a diferentes tipos de testes, que podem ser feitos em casa ou hospitais, assim como em casas de repouso, escolas e locais de trabalho.

Os exames incluem um tipo particularmente rápido que indicará os resultados em uma hora, sem a necessidade de laboratório.

"Os testes ajudarão a identificar as milhares de pessoas na cidade que não têm sintomas, mas que podem infectar outras sem saber", anunciou Johnson em um comunicado.

"Com base no sucesso em Liverpool, nos propomos a distribuir milhões dos novos testes rápidos antes do Natal e capacitar as comunidades locais para que as utilizem para reduzir a transmissão em suas zonas", completou.

Muito criticado por sua gestão da pandemia e sob pressão das autoridades locais para estabelecer um plano de flexibilização do confinamento, previsto para o início de dezembro, Johnson destacou que "este tipo de teste em massa pode ser uma nova e poderosa arma em nossa luta contra a covid-19".

O Reino Unido, país mais afetado da Europa pela pandemia, registra quase 47.000 mortes e mais de um milhão de casos desde o início do ano.