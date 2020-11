Terrorista da igreja de Nice testa positivo para covid-19

O tunisiano que matou três pessoas em uma igreja na França na semana passada testou positivo para covid-19, o que pode pode atrasar ainda mais seu interrogatório, informou nesta terça-feira uma fonte próxima à investigação.

Brahim Issaoui, de 21 anos, permanece hospitalizado. Ele recebeu vários tiros da polícia depois do ataque com faca na basílica de Notre-Dame de Nice na quinta-feira.

"Ainda não foi interrogado, o prognóstico permanece incerto", declarou outra fonte da investigação à AFP na segunda-feira.

Issaoui, que tinha antecedentes na polícia tunisiana por atos de violência e delitos relacionados com drogas, chegou a França no mês passado, depois de atravessar o Mediterrâneo com destino à ilha italiana de Lampedusa.

De acordo com a imprensa italiana, ele foi colocado em quarentena ao lado de outros 400 imigrantes a bordo de uma embarcação, antes de ser autorizado a desembarcar em Bari em 9 de outubro.

A investigação determinou que ele chegou a Nice em 27 de outubro, apenas dois dias antes do atentado à igreja.

O ataque com faca deixou três mortos, incluindo uma brasileira e o sacristão da basílica.

A polícia afirma que Issaoui gritou "Allahu Akbar" (Alá é grande) no momento da detenção.

Seis pessoas foram detidas para interrogatórios por supostos vínculos com Issaoui, mas apenas uma continua sob custódia, um tunisiano de 29 anos que estava a bordo da embarcação que levou Issaoui a Lampedusa, de acordo com fontes próximas à investigação.