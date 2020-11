Comunicado do Business Wire :Board International SA

A fornecedora da plataforma global de tomada de decisão Board International ficou na primeira posição no Estudo de Mercado Wisdom of Crowds® de Gerenciamento do Desempenho de Vendas de 2020.

"Parabéns pela classificação da Board que ocupou a posição No 1 entre todos os fornecedores que avaliamos em nosso Estudo de Mercado do Gerenciamento do Desempenho de Vendas de 2020", disse Howard Dresner, fundador e diretor de pesquisa na Dresner Advisory Services. "Esta terceira edição do nosso estudo demonstra que o gerenciamento do desempenho de vendas é visto como o principal componente empresarial competitivo para empresas e que o uso do software de SPM se correlaciona positivamente ao sucesso com iniciativas gerais de inteligência de negócios."

A avaliação anual examina as soluções de Gerenciamento do Desempenho de Vendas (SPM) dos fornecedores de encontro a cinco competências principais: Planejamento de Vendas, Execução de Vendas, Integração, Tecnologia e Implementação. A Board, cuja plataforma de tomada de decisão multifuncional combina a Inteligência de Negócios (Business Intelligence), o planejamento e a capacidade de análise preditiva e que é usada por mais de 3.000 empresas do mundo inteiro para promover a transformação digital de processos essenciais, alcançou a pontuação total mais alta no estudo.

À medida que o planejamento, monitoramento e previsão das atividades de vendas ficam cada vez mais complexos, particularmente quando empresas procuram aplicar uma abordagem personalizada a cada uma de suas oportunidades de negócio, muitas empresas procuram as soluções SPM para promover um maior desempenho de vendas.

"Eu entrei para a Board International porque fiquei extremamente impressionado com a amplitude e profundidade da tecnologia. Ser reconhecida pela Dresner Advisory Services como a plataforma de SPM No 1 confirma meus pensamentos iniciais. Ter o mecanismo de BI e Análise Preditiva da Board International unificado com todos os componentes de SPM (território e gerenciamento de orçamentos, gerenciamento de incentivos de compensação, planejamento de capacidade), nossos clientes podem não só planejar, mas verdadeiramente otimizar sua empresa de vendas", comentou Jim Rich, gerente geral das Américas na Board.

Os clientes da Board International, como a Mitsubishi Electric, parte da Mitsubishi Corporation, conseguiram alcançar total transparência de seu desempenho de vendas. "Agora tomamos decisões de negócios de maneira muito mais rápida, já que escolhemos a Board como nossa plataforma de gerenciamento do desempenho de vendas. Servimos mais produtos a muito mais de nossos clientes e usamos dados em tempo real em orçamentos, vendas e pedidos, o que melhorou imensamente a eficiência dos processos de vendas",disse Iain Blazey, gerente geral de Operações e Serviços de TI na Mitsubishi Electric Europe. Para saber mais sobre o sucesso do gerenciamento do desempenho de vendas da Mitsubishi, veja o estudo do caso.

Para mais informações sobre a metodologia de posicionamento e pontuação, consulte o Estudo de Mercado Wisdom of Crowds® do Gerenciamento do Desempenho de Vendas de 2020: https://www.board.com/en/learn/dresner-advisory-sales-performance-management-market-study-2020.

Sobre a Board

Board é a plataforma de tomada de decisão No 1 para empresas de qualquer tamanho. Ao unificar a Inteligência de Negócios (Business Intelligence), o planejamento e a análise preditiva, a plataforma Board possibilita que as empresas produzam uma visão única, precisa e completa das informações de negócios, obtenham informações acionáveis e alcancem o controle total do desempenho por toda a empresa. www.board.com

