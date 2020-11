Comunicado do Business Wire :Public Procurement Service

Public Procurement Service e Korea Health Industry Development Institute apresentarão a Exposição On-line de Contratação K-Quarantine em espaço virtual, de 9 a 13 de novembro, durante cinco dias.

O evento será preparado para apresentar casos de sucesso de K-quarantine na Coreia durante a crise da COVID-19 e para dar apoio a empresas locais na exploração de mercados internacionais.

No evento, participarão 112 empresas locais relacionadas à K-quarantine, e a exibição virtual, consultoria sobre exportações e conferência eletrônica progredirão on-line de forma não presencial para que convidados participem da Exposição de Contratação em todo do mundo, independentemente da sua hora e localização.

A exibição virtual terá cinco áreas: Pavilhão de Tecnologia Médica, Pavilhão de Tecnologia da Inovação, Pavilhão de Equipamentos de Segurança, Pavilhão de Tecnologia de Diagnósticos e Pavilhão de Produtos Antissépticos. Os produtos e tecnologias da quarentena produzidos por excelentes pequenos e médios negócios da Coreia estarão em exibição.

Na consultoria de exportação, na qual 70 compradores de 20 países, inclusive EUA, Rússia e Índia participam, os participantes poderão trocar experiências práticas entre si em conversas individuais.

A conferência eletrônica fornecerá informações sobre as mudanças pós-COVID-19 no setor internacional de saúde e nos principais mercados de contratações.

Visitantes locais e do exterior interessados a se juntarem às empresas e compradores participantes também podem ingressar no evento com a pré-inscrição.

Para obter mais detalhes, visite o site da Exposição on-line de Contratações K-Quarantine em (www.k-qurantine-procurement.kr) para se registrar ou entre em contato com a Secretaria para obter instruções.

Public Procurement Service Secretaria k.procurement.expo@gmail.com

Seventy Seo Jongho seventy09@seventy70.co.kr

