Trump e Biden trocam ataques às vésperas das eleições nos EUA

O presidente Donald Trump e seu adversário, o democrata Joe Biden, se lançaram nesta segunda-feira (2) em um esforço final para garantir até o último voto nos estados em disputa após uma campanha marcada pela pandemia, a crise econômica e a profunda polarização nos Estados Unidos.

O republicano aparece em desvantagem nas pesquisas nacionais, que o apresentam com 44% dos votos, enquanto Biden aparece com 51%, mas no comício em Fayetteville, Trump minimizou os resultados.

Mas os resultados são tão apertados em alguns locais-chave, como na Pensilvânia, que nesta segunda, Biden anunciou que fará campanha neste estado no próprio dia das eleições, o que é legal nos Estados Unidos, mas demonstra a disputa acirrada que marca a corrida da Casa Branca.

Em seu principal comício desta segunda, em Pittsburgh, Biden pediu aos eleitores que "recuperem" a democracia americana.

"É hora de nos levantarmos e recuperarmos nossa democracia. Nós podemos fazer isso", disse o ex-vice de Barack Obama durante um comício drive-in no encerramento nesta cidade do estado-pêndulo da Pensilvânia, que contou com show da cantora pop Lady Gaga.

"E eu tenho o sentimento de que nos dirigimos para uma grande vitória amanhã", acrescentou, entusiasmando os partidários, que reagiram com buzinas e vivas.

Trump, que enfrentou uma verdadeira maratona de eventos nesta segunda-feira, desqualificou mais cedo os resultados das pesquisas que o colocam em desvantagem perante o rival.

"Eu vejo estas pesquisas falsas", disse para a multidão. "Nós vamos ganhar de qualquer maneira", completou, emendou durante o evento em Faytteville, na Carolina do Norte, um dos cinco locais que visitou durante o dia.

Trump se vangloriou de ser um presidente que não faz parte da classe política e, portanto, "coloca os Estados Unidos em primeiro lugar".

"Saiam e votem, é tudo o que lhes peço", disse o magnata imobiliário, que depois repetiu para a plateia uma série de lapsos e erros que Biden cometeu ao longo da campanha.

A corrida eleitoral foi marcada pela pandemia da covid-19, que deixou mais de 231.000 mortos no país, aumentou o desemprego, diminuiu a campanha de Biden e colocou em evidência as profundas diferenças da sociedade americana.

O presidente de 74 anos, que foi hospitalizado após contrair a covid-19, foi acusado por Biden, de 77 anos, de "espalhar" o vírus com seu ritmo frenético de comícios, que reunia muitas pessoas às vezes sem máscara.

Biden criticou fortemente a gestão da pandemia nesta segunda-feira durante um comício em outro estado importante: Ohio.

"Tivemos caos suficiente! Tivemos o bastante com os tuítes, a raiva, o ódio, o fracasso, a irresponsabilidade", disse Biden, que prometeu manter a pandemia "sob controle" se eleito.

Para chegar à Casa Branca é preciso obter pelo menos 270 votos no Colégio Eleitoral de 538 membros.

- Medo do caos -

As eleições são na terça-feira, mas a pandemia levou milhões de americanos a votarem antecipadamente, com um recorde de mais de 96 milhões de votos já registrados.

Isso também abre espaço para um cenário de incertezas, pois, na noite da eleição, o percentual de votos a ser apurado nas urnas pode dar um resultado que pode ser revertido na contagem dos votos antecipados.

O nervosismo em torno da eleição levou várias cidades, incluindo Nova York e Washington, a proteger lojas e escritórios e paredes de janelas em caso de manifestações.

Apesar do entorno do presidente acusar a esquerda radical de causar instabilidade, o FBI está investigando um incidente no Texas depois que um grupo de apoiadores de Trump cercou um ônibus de campanha de Biden em uma rodovia e o perseguiu.

Um dos estados pendulares é a Pensilvânia, que contribui com 20 votos para o Colégio Eleitoral. Quatro anos atrás, Trump venceu por pouco lá e neste ano as pesquisas mostram Biden com uma pequena vantagem, com 49,8% frente aos 45,5% de Trump.

Mas em 2016 as pesquisas não anteciparam a vitória de Trump e, por isso, nesta segunda-feira os candidatos e seus colegas de chapa se voltaram para diferentes cantos da Pensilvânia para garantir até o último voto.

Depois de Fayetteville, Trump seguiu para Avoca, na Pensilvânia, e seguiu a intensa maratona dos últimos dias, com paradas em Michigan e Wisconsin e, para encerrar a campanha, um último comício em Michigan, na cidade de Grand Rapids.

Coincidência logística ou encanto de campanha, este foi o local que escolheu para encerrar a sua campanha em 2016 e depois disse aos seus apoiadores: "Se vencermos no Michigan, venceremos esta eleição histórica".