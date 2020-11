Maradona é internado na Argentina

O ex-jogador de futebol Diego Maradona foi internado nesta segunda-feira em uma clínica particular na cidade de La Plata, ao sul de Buenos Aires, para ser submetido a exames médicos, informou a imprensa local.

Segundo diversos meios de comunicação argentinos, sua hospitalização não tem relação com a pandemia do coronavírus.

Maradona, atual treinador do Gimnasia e Esgrima La Plata, compareceu na partida de estreia na equipe no torneio local, no dia de seu aniversário de 60 anos, mas após passar alguns minutos em campo, foi embora com a ajuda de seus assistentes.

Com uma máscara e caminhando com dificuldades, o ídolo argentino entrou no estádio onde foi homenageado.

Segundo fontes próximas a Maradona, a hospitalização tem a ver mais com o estado de espírito do ex-jogador do que com a sua condição física.