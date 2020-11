Tiroteios semeiam o terror em Viena e deixam dois mortos

Vários tiroteios foram registrados na noite desta segunda-feira (2) no centro de Viena, perto de uma importante sinagoga, deixando dois mortos, segundo a polícia, no que, segundo autoridades, é "um ataque terrorista".

"Parece que é um ataque terrorista" com vários feridos e vários autores, afirmou o ministro austríaco do Interior, Karl Nehammer, que em declarações à rádio pública ORF, pediu aos moradores prudência e para ficar em casa.

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, condenou o que chamou de "um ataque terrorista repulsivo". "Estamos experimentando horas difíceis na nossa República", acrescentou.

"Não nos deixaremos intimidar jamais pelo terrorismo e combateremos estes ataques com todos os nossos meios", escreveu no Twitter, acrescentando que seus pensamentos estão com "as vítimas, os feridos e seus entes queridos".

A polícia austríaca informou em sua conta no Twitter que vários tiroteios em pleno centro da capital deixaram dois mortos. Um deles seria um dos dos autores do ataque.

Segundo a fonte, seis diferentes locais foram atacados e várias pessoas ficaram feridas.

A polícia austríaca, que mencionou "feridos", e meios de comunicação locais, o incidente ocorreu perto de uma sinagoga.

Um dos atacantes "teria morrido, outro fugiu", informou o Ministério do Interior, citado pela agência de notícias austríaca APA.

Segundo a mesma fonte, um policial ficou gravemente ferido.

Uma testemunha, entrevistada por uma emissora de televisão, disse ter visto "uma pessoa correr com uma arma automática, que atirava" intensamente.

A polícia chegou ao local e respondeu. Outra testemunha mencionou "pelo menos 50 tiros".

"Até o momento não é possível dizer se a sinagoga era um alvo", disse no Twitter Oskar Deutsch, presidente da comunidade israelita de Viena (IKG).

- UE condena o "ataque terrível" -

A União Europeia condenou "com força" o "ataque terrível", segundo um tuíte do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, referindo-se a "um ato covarde".

"A Europa condena com força este ato covarde que viola a vida e nossos valores humanos. Meus pensamentos estão com as vítimas e os moradores de Viena, após o ataque terrível desta noite. Estamos ao lado da Áustria", escreveu Michel, que representa os 27 membros da UE.

O chefe da diplomacia europeia, Josp Borrel, se disse "chocado" no Twitter com estes ataques. É "um ato de covardia, violência e ódio".

"Em todas as partes do nosso continente, estamos unidos contra a violência e o ódio", destacou pelo Twitter o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli.

"Não devemos ceder ao ódio, que busca dividir nossas sociedades", reagiu o ministério alemão das Relações Exteriores após os ataques.

"Ainda que os alcance dos atos terroristas não tenha sido determinado ainda, nossos pensamentos estão com os feridos e as vítimas nestas horas difíceis", destacou no Twitter o ministério alemão, que lamentou as "notícias assustadoras e chocantes" provenientes de Viena.

"Nossos inimigos devem saber a quem enfrentam. Não cederemos em nada", disse o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Nós, franceses, compartilhamos a comoção e o pesar do povo austríaco (...) Depois da França, é um país amigo que é atacado. É a nossa Europa", acrescentou Macron.