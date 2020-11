Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Hoje, The Estée Lauder Companies (ELC) anunciou que alcançou Emissões Líquidas Zero e forneceu 100% de eletricidade renovável a nível mundial para suas operações diretas, atingindo o alvo que definiu ao se unir à RE1001.Considerando esta conquista, a empresa também satisfez sua meta de definir alvos de redução de emissões com base científica para suas operações diretas e cadeia de valor, colocando a empresa para agir de modo ainda mais decisivo contra as transformações climáticas na próxima década.

"O anúncio de hoje aponta a um novo nível de ambição e dedicação à ação climática pela The Estée Lauder Companies. Definir alvos ambiciosos alinhados à ciência climática mais recente é uma declaração de nossos valores e compromisso em gerenciar nossos negócios a longo prazo", disse Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies. "Nesta década decisiva quanto à ação climática, continuaremos a acelerar os esforços a fim de assegurar um planeta belo e saudável para as próximas gerações."

Para alcançar suas Emissões Líquidas Zero e metas RE100 até 2020, a ELC visou a princípio a redução de sua emissão de carbono operacional, ao implementar soluções de alta qualidade e investir em projetos que proporcionam energia renovável adicional à rede. A abordagem de portfólio inclui assinar um Contrato de Aquisição de Energia Virtual (VPPA) de 22 MW de energia eólica do parque eólico Ponderosa em Oklahoma, fechando o maior contrato de energia renovável da empresa até o momento. O parque eólico Ponderosa por si só cobrirá mais da metade da capacidade elétrica da empresa com tecnologias de energia renovável.

A ELC adicionou ainda mais ao seu portfólio mundial de energia renovável ao instalar no local painéis solares montados em solo e em telhados em suas unidades ao redor do mundo, elevando o total mundial da empresa a mais de 5 MW de capacidade solar. Em mercados onde as operações da ELC têm uma emissão de carbono comparativamente menor, a empresa adquiriu certificados de energia renovável (RECs) ou seu equivalente internacional para dar suporte à geração de energia renovável local. Para lidar com quaisquer emissões anuais restantes oriundas de operações, a ELC adquiriu compensações do projeto Massachusetts Tri-City Forestry na América do Norte, que protege 6.500 acres de áreas florestais públicas contra a significativa extração comercial de madeira, garantindo o manuseio sustentável da floresta a longo prazo.

Helen Clarkson, Diretora Executiva do Climate Group, disse, "Felicitamos a The Estée Lauder Companies por seu fantástico trabalho de mudar para eletricidade renovável a nível mundial. Quando grandes empresas como a The Estée Lauder Companies visam um alvo ambicioso, podem executar grandes transformações a um ritmo rápido. Este é exatamente o tipo de liderança que precisamos perceber na década climática, ao mesmo tempo que trabalhamos para diminuir as emissões no mundo pela metade."

Os novos alvos climáticos da ELC reforçam um legado de administrar a empresa com uma lente a longo prazo e com foco nas necessidades das futuras gerações. Os alvos abordam as emissões dos Escopos 1, 2 e 3, sendo validados e aprovados de modo independente pela iniciativa Alvo Baseado na Ciência (SBTi):

-- The Estée Lauder Companies se compromete em reduzir emissões GHG dos escopos absolutos 1 e 2 a 50% até 2030 a partir do ano base 2018. Este alvo é consistente com as reduções necessárias para manter o aquecimento até 1,5°C, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris.

-- The Estée Lauder Companies também se compromete a reduzir emissões GHG do escopo 3 a partir de bens e serviços adquiridos, transporte e distribuição ascendentes bem como viagens de negócios em 60% por receita unitária ao longo do mesmo período de tempo. Este alvo para emissões da cadeia de valor da ELC (Escopo 3) satisfaz os critérios da SBTi para metas ambiciosas da cadeia de valor, significando que estão alinhadas às melhores práticas atuais.

Para assumir o escopo mais extenso de enfrentar os impactos da emissão de carbono além de suas operações diretas, a ELC terá como base seus sucessos e aprendizagens de alcançar Emissões Líquidas Zero e RE100. Ao agir assim, a empresa pretende implementar soluções integradas e fomentar o valor agregado conjunto com parcerias da cadeia de fornecimento e fabricantes terceirizados.

"Há muitos anos The Estée Lauder Companies está comprometida profundamente com a ação climática e, em 2020, não apenas nos mantivemos leais a nossos compromissos, como também demos passos para acelerar ainda mais o progresso. Em um momento tão crítico a nosso planeta e comunidades ao redor do mundo, sabemos que este trabalho é mais importante do que nunca", disse Nancy Mahon, Vice-Presidente Sênior de Cidadania e Sustentabilidade Corporativas Globais da The Estée Lauder Companies. "Os eventos deste ano apenas sublinharam a urgência e o imposição da ação climática, sendo que estamos empenhados em fazer nossa parte, ao cooperar com as parcerias a fim de enfrentar um dos maiores desafios do nosso tempo."

Para obter mais informações sobre os compromissos e alvos da ELC quanto ao clima, acesse o ano fiscal de 2020 do Relatório de Cidadania e Sustentabilidade.

Nota de Advertência sobre Informações de Cidadania e Sustentabilidade:

Este comunicado à imprensa contém informações sobre nossas metas e esforços de cidadania e sustentabilidade. A execução das metas envolve certos riscos e incertezas, como mudanças em nossos negócios (por exemplo, aquisições, alienações ou novos locais de fabricação ou distribuição), padrões pelos quais a execução é medida, as suposições subjacentes a uma meta particular e nossa capacidade de relatar com precisão informações específicas. Os resultados reais podem diferir de nossas metas estabelecidas ou dos resultados esperados. Também podemos alterar, ou decidir não perseguir, certas metas ou iniciativas. Além do mais, os padrões pelos quais são medidos os esforços de cidadania e sustentabilidade bem como assuntos referentes vêm se desenvolvendo e evoluindo, estando certas áreas sujeitas a premissas. Os padrões e as premissas podem mudar com o tempo. Além disto, declarações proferidas sobre a empresa, seus negócios ou esforços podem não ser aplicados a todas as unidades de negócios (por exemplo, aquelas que foram recentemente adquiridas). Não assumimos a responsabilidade de atualizar a informação contida neste comunicado à imprensa ou continuar a relatar qualquer informação.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes e comerciantes mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e tratamentos capilares. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

1 A ELC se uniu à campanha RE100 em 2017. Acesse www.there100.org para mais informação.

Mídia: Bari Seiden-Young (212) 572-4475 bseiden@estee.com

