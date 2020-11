EUA: Tesouro corta estimativa de emissão de dívida com atraso em pacote

O Departamento do Tesouro americano atualizou suas estimativas para a emissão de dívidas do governo dos Estados Unidos até o final do ano diante da paralisação nas negociações de um novo pacote de estímulos fiscais para o país.



Entre outubro e dezembro, o Tesouro estima que o governo captará US$ 617 bilhões através de títulos. Em agosto, a estimativa do órgão era de que as emissões chegariam a US$ 1,216 trilhão.



Oficiais do Tesouro afirmam que continuam a acreditar que o pacote de estímulos será aprovado pelo Congresso com cerca de US$ 1 trilhão em novos gastos. No entanto, agora, eles acreditam que a maior parte das captações relacionadas ao pacote será feita no início de 2021.



A emissão de títulos pelo governo entre julho e setembro foi consideravelmente menor do que se esperava - US$ 454 bilhões, ante expectativa de US$ 947 bilhões divulgada em agosto. Em termos consolidados, o segundo semestre deve ter emissões de novas dívidas US$ 1,1 trilhão menores do que se esperava em agosto.



Um dos oficiais do Tesouro americano afirmou que as estimativas estavam sujeitas a revisões, dadas as grandes incertezas sobre o tamanho, o formato e o momento em que um novo pacote de estímulos será aprovado. Fonte: Dow Jones Newswires.