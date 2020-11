Comunicado do Business Wire :EMist

A EMist® Disinfection Solutions anunciou hoje o lançamento do Vaporizador Desinfetante TruElectrostatic? EX-7000.

O EX-7000 é leve e ergonômico: com apenas 14,9 libras, ele pesa a metade de outros vaporizadores. Equipado com a tecnologia inteligente Charge Detect?, o vaporizador eletrostático EX-7000 detecta continuamente a polaridade do usuário e do equipamento, e se ajusta de forma automática para que o aterramento nunca seja um problema, assegurando o revestimento desinfetante mais abrangente do mercado e reduzindo em 50% os custos com mão de obra e produtos químicos.

O desinfetante é inicialmente atomizado, passa por um bico de indução eletrostática - carregado com uma fonte de alimentação bipolar - e é descarregado por toda a área direcionada. O fornecimento bipolar faz com que as cargas elétricas sejam redistribuídas alternativamente, gerando gotículas com excesso de cargas positivas ou negativas. Essas gotículas carregadas são então atraídas para a área direcionada e revestem suas laterais, extremidades e superfícies traseiras.

Os Vaporizadores Desinfetantes TruElectrostatic da EMist são construídos sobre seis plataformas centrais, resultando em um vaporizador eletrostático que fornece saída de carga eletrostática 100% contínua, elimina o aterramento e cobre uma área superior e abrangente.

Verdadeira tecnologia: a tecnologia de detecção de carga EPIX

Utilizando a tecnologia de detecção de carga EPIX, os vaporizadores eletrostáticos detectam continuamente a polaridade do usuário e do equipamento, ajustando-se de forma automática para que o aterramento nunca seja um problema. As gotículas descarregadas envolvem as superfícies. Esse efeito de envolvimento cria uma cobertura equilibrada, uniformizada e abrangente de produtos químicos, reduzindo custos com mão de obra e produtos químicos.

TruConfidence (Verdadeira confiança): Patenteado. Comprovado. Digno de confiança.

Com o crescimento da COVID-19, surgiram muitas empresas da noite para o dia afirmando que possuem vaporizadores eletrostáticos. Ao lidar com patógenos que representam riscos à vida, é de fundamental importância saber se a empresa da qual você está comprando é experiente, respeitada e comprovada. Os vaporizadores eletrostáticos da EMist são patenteados, respaldados por estudos laboratoriais independentes, utilizados durante a crise de ebola de 2014 e desenvolvidos pelo veterano da indústria eletrostática Mike Sides, que trabalha frequentemente com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Centro de Excelência em Entomologia Naval dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde.

TruCharge (Verdadeira carga): o melhor desempenho

A polaridade do vaporizador eletrostático faz toda a diferença. A maioria das superfícies possui uma carga negativa ou neutra (a terra em si é negativa). Segundo a Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) dos Estados Unidos, vaporizadores eletrostáticos devem transmitir uma carga positiva para que as gotículas desinfetantes carregadas positivamente sejam atraídas para as superfícies negativas ou neutras a que se direcionam. Gotículas com carga positiva aumentam a adesão e o envolvimento.

TruDesign (Verdadeiro design): operação mais segura

Ao vaporizar grandes áreas, grandes edifícios ou espaços estreitos, um vaporizador sem cabo permite manobrar e movimentar-se livremente. Os vaporizadores da EMist são ergonômicos, leves e não utilizam cabo. Dessa forma, os operadores podem levar o vaporizador aonde o trabalho precisa ser realizado, em lugar de dependerem de tomadas no local de operação. A portabilidade é uma clara vantagem para qualquer usuário que precise ir aonde o trabalho é realizado e obter bons resultados.

TruAssurance (Verdadeira garantia): segurança do usuário

Segundo a EPA, vaporizadores desinfetantes eletrostáticos devem emitir gotículas de tamanho médio superior a 40 micrômetros. As gotículas devem ser grandes o suficiente para resistirem à evaporação e à deriva, mas pequenas o bastante para mudarem sua trajetória quando se aproximam de um alvo. A maioria dos vaporizadores de concorrentes produzem gotículas menores que 40 micrômetros, o que as torna altamente propensas à deriva e aumenta preocupações de inalação por parte do usuário. Os vaporizadores da EMist mantêm gotículas de tamanho médio de 75 micrômetros.

TruCost (Verdadeira economia): custo total de propriedade inferior

Com a necessidade de desinfetar grandes áreas, a aplicação manual de desinfetantes se tornou coisa do passado. A aplicação eletrostática é o novo normal. Os clientes que utilizam sistemas da EMist notam geralmente até 50% de redução em custos com mão de obra e produtos químicos. Preços competitivos, tecnologia eletrostática avançada e patenteada, e desempenho comprovado proporcionam um custo total de propriedade geral inferior.

A EMist anunciou um programa de reserva para compradores que queiram garantir suas unidades em dezembro. A empresa começará aceitando reservas reembolsáveis no valor de US$ 50 em seu site oficial em 2 de novembro às 8h CT (Horário Central dos Estados Unidos). O EX-7000 está disponível por meio de distribuidores da EMist a um preço de lista de US$ 3.995.

Sobre a EMist

Sediada em Fort Worth, estado norte-americano do Texas, a EMist desenvolve vaporizadores desinfetantes eletrostáticos inteligentes que tornam espaços mais saudáveis. Para saber mais, acesse EMist.com.

