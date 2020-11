Novos Macs esperados em evento online da Apple em 10 de novembro

A Apple enviou nesta segunda-feira (2) convites para mais um evento online, no qual deve apresentar novos computadores Mac alimentados por chips desenvolvidos pela gigante de tecnologia.

A notícia do evento de 10 de novembro, transmitido da sede da Apple no Vale do Silício, revelou pouco mais do que seu início, às 10 horas, horário do Pacífico.

Será o terceiro produto lançado em três meses, com analistas esperando que os holofotes se voltem para os novos modelos de computadores Mac com processadores velozes criados pela Apple.

As vendas de computadores pessoais dispararam durante a pandemia, já que as pessoas dependem deles para trabalhar, estudar, jogar e socializar em casa.

A receita das vendas de computadores Mac atingiu um recorde de 9 bilhões de dólares no último trimestre, em comparação com 7 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior, de acordo com a empresa.

A Apple lançou iPhones sincronizados com redes 5G de alta velocidade e novos modelos de relógios inteligentes em eventos anteriores à medida que atualizava sua linha de ofertas para a temporada de compras natalinas.