Os Estados Unidos tiveram o suficiente do "caos" da presidência de Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira o candidato democrata Joe Biden em um comício em Ohio, um dia antes da eleição.

"É hora de Donald Trump fazer as malas e ir para casa", disse Biden a seus partidários no último dia de campanha.

"Chega de caos! Chega de tuítes, da raiva, do ódio, do fracasso, da irresponsabilidade", completou Biden, que prometeu colocar a pandemia do coronavírus "sob controle" se for eleito.