Pai 'grávido' posa para ensaio de gestante na Espanha

Flores na cabeça, saia esvoaçante, top leve e uma barriga ornamentada à mostra. Quase toda grávida posou com um modelo semelhante a esse na última década. Os ensaios que se tornaram um símbolo da espera do bebê são parte da rotina de trabalho do fotógrafo Martyn Wilkes, mas um, em especial, faz mais sucesso do que todos os outros juntos. São as fotos do amigo Francisco Péres à espera da pequena Noelia.





Aproveitando todos os ornamentos a que tem direito, aos 51 anos, o espanhol posou em uma paisagem bucólica, mostrando todo o encanto que carrega o momento da gestação. O detalhe é que a mãe do bebê não participou das fotos, sendo o próprio Paco, como é chamado pelo amigo, responsável por posar como "grávido". O resultado são fotos tão bonitas quanto engraçadas que viralizaram pelo mundo todo.





Pedido de desculpas



O motivo pelo qual a esposa de Paco se recusou a participar das fotos deixa tudo ainda mais hilário — a menos que você seja uma mãe que guarda mágoas por muito tempo. É que o casal tem duas filhas chamadas Virgínia e Natalia, mas esta última deveria ter se chamado Noelia.





Contudo, 18 anos antes, ao registrar a então caçula no cartório, Paco tinha bebido algumas cervejas além da conta e acabou escrevendo o nome da filha com uma letra pouco legível. O garrancho levou o tabelião a fazer uma interpretação equivocada e a menina terminou se chamando Natalia.





Sorte do pai que a família recebeu um bebê temporão quase duas décadas depois, ou ele carregaria essa culpa para a eternidade. As fotos, que chegaram como um pedido de desculpas, foram publicadas originalmente em 2016, o que significa que Noeli deve estar perto de completar quatro anos e que, talvez, Paco realmente tenha conseguido fazer as pazes com a mãe de suas filhas.





A ideia





Além de solucionar o drama familiar, a brincadeira também foi boa para o fotógrafo Martyn Wilkes, que foi quem pensou em tudo, para começar. Na época do ensaio, Wilkes buscava uma maneira criativa de divulgar o trabalho que fazia com as gestantes e parece que ele conseguiu. Toda vez que as imagens são repostadas, vão parar novamente entre os assuntos mais comentados da internet.





Em entrevista ao jornal britânico Metro, dada em 2017, Wilkes explicou que tudo começou com uma brincadeira entre amigos, uma vez que ele sempre dizia que a barriga de Paco fazia com que ele parece grávido. “Sua barriga era perfeita e sua aparência robusta e viril combinava perfeitamente com o que eu tinha em mente. Eu queria elegância, flores, natureza e beleza natural versus exatamente o oposto — de uma maneira agradável”, lembrou o fotógrafo.





Na mesma entrevista, Paco contou que não se sentiu tão confortável no começo, mas foi convencido pela mesma coisa que gerou todo o problema com a esposa anos antes: a bebida. “No início, quando ele me pediu para fazer as fotos, achei que ele estava louco, mas aceitei porque ele disse que me daria cerveja durante as fotos”, declarou na mesma reportagem do Metro.





