Forças indianas matam líder do principal grupo de insurgentes da Caxemira

As forças indianas mataram neste domingo em Srinagar, no estado de Jammu e Caxemira, o líder do principal grupo de insurgentes na parte da Caxemira sob controle da Índia, anunciou a polícia.

O líder da organização separatista Hizbul Mujahideen, Saifullah Mir, também conhecido como os nomes de Musaib e Dr Saif, morreu durante uma troca de tiros em Rangreth, em Srinagar, perto do aeroporto.

"O militante morto durante confrontos é o chefe de operações do Hizbul Mujahideen, o Dr Saifullah", declarou Vijay Kumar, chefe de polícia de Srinagar.

"É realmente uma grande conquista", completou.

Saifullah Mir substituiu o ex-comandante do Hizbul Mujahideen, Riyaz Naikoo, que as tropas indianas mataram no vale da Caxemira em maio.