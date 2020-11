Ao menos dois mortos no dia da eleição presidencial na Costa do Marfim

Ao menos duas pessoas morreram no sábado na Costa do Marfim durante os incidentes violentos registrados no dia da eleição presidencial.

"Uma pessoa morreu em Oume (260 km ao noroeste de Abidjan) e outra em Tiebissou (centro)", afirmou uma fonte das forças de segurança à AFP.

O prefeito de Tiebissou, Germain N'Dri Koffi, anunciou um balanço de "quatro mortos e 27 feridos", 13 deles em estado grave.

Os marfinenses votaram no sábado em eleições presidenciais marcadas por múltiplos incidentes e nas quais o presidente em fim de mandato da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, que aspira a um terceiro mandato, fez um apelo à calma.