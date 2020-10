Springsteen empresta sua voz e uma canção para apoiar Joe Biden

O cantor americano Bruce Springsteen emprestou sua voz e uma de suas canções para uma propaganda da equipe de campanha de Joe Biden, em sinal de seu forte apoio ao candidato democrata a três dias das eleições presidenciais americanas.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que o astro do rock, conhecido como "The Boss" (O Chefe), apoia o ex-vice-presidente.

Em agosto, permitiu a Biden usar sua canção, "The Rising", para acompanhar um vídeo divulgado no primeiro dia da convenção democrata.

E também tem criticado publicamente o presidente Donald Trump, qualificando-o de "ameaça à nossa democracia".

No anúncio de campanha que deve ser difundido pela primeira vez neste sábado, Springsteen fala das raízes operárias de Biden em Scranton, Pensilvânia, estado-chave para a eleição.

"Scranton, Pensilvânia. Aqui o sucesso não vem de graça, se forja com suor, coragem e determinação", disse o cantor, em referência velada a Trump, cujo pai, milionário, lhe cedeu boa parte de sua fortuna.

A mensagem, que deve ser divulgada na noite deste sábado durante um jogo de futebol americano universitário, termina com um trecho da canção "My Hometown", faixa do provavelmente mais famoso álbum de Springsteen, "Born in the USA" (1984).