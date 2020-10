Equipe sul-coreana vence o mundial de 'League of Legends'

A equipe sul-coreana Damwon venceu neste sábado o campeonato mundial mais importante do popular videogame League of Legends, o Worlds 2020, o evento mais esperado do ano nos esportes eletrônicos (eSports), perante 6.000 espectadores ao vivo e milhões ao redor do mundo através da internet.

Damwon derrotou o time chinês Suning (3-1) na final, recuperando para a Coreia do Sul o título da 'League of Legends', o após dois anos de domínio chinês.

'Nuguri', 'Showmaker' e os outros da equipe Damwon cumpriram assim o seu papel de grandes favoritos após terem dominado a competição, embora a final tenha sido mais disputada do que o esperado e os chineses, surpreendentes finalistas, quase tenham obtido a vitória no segundo jogo.

O "League of Legends" (também conhecido como LOL) é um videogame popular em que equipes de cinco jogadores cada uma se enfrentam, com o objetivo de destruir a fortaleza do rival, chamada Nexus, tudo em um universo fantástico de monstros, dragões , torres e asseclas.

A Summoner's Cup, troféu entregue à equipe vencedora, é um dos mais populares eventos de eSports, uma modalidade esportiva que tem cada vez mais praticantes, principalmente entre os jovens.