Mais de 90 milhões de eleitores norte-americanos adiantaram seus votos de acordo com dados do US Elections Project, projeto liderado pelo professor da Universidade da Florida, Michael McDonald. Esse número já é mais da metade dos votos registrados em 2016, quando o país decidiu entre Donald Trump e Hillary Clinton. A data oficial da eleição nos EUA é a próxima terça-feira (3 de novembro). O grande número de votos adiantados pode indicar uma votação recorde neste ano.