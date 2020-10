Canadá mantém fronteiras fechadas até o fim de novembro

O Canadá anunciou nesta sexta-feira (30) uma nova prorrogação, até o fim de novembro, do fechamento de suas fronteiras a estrangeiros cuja presença não seja considerada essencial.

Desde março, os viajantes que chegam ao Canadá, canadenses ou não, estão sujeitos a uma quarentena obrigatória de 14 dias para evitar a propagação do novo coronavírus. Com os Estados Unidos, há um acordo especial.

Desde o começo de junho, os estrangeiros podem se reunir com suas famílias que vivem no Canadá, desde que sejam cônjuges, filhos, pais ou responsáveis legais de cidadãos canadenses. Caso contrário, são permitidas apenas pessoas cuja presença em solo canadense seja considerada indispensável, como alguns profissionais.

Nesta sexta-feira, o governo canadense anunciou pela primeira vez a suspensão da quarentena obrigatória para residentes de alguns municípios canadenses e enclaves dos EUA quando viajam ao país vizinho para compras ou atendimento médicos. Essa isenção também se aplica a estudantes que cruzam regularmente a fronteira dos Estados Unidos, ou em casos de guarda compartilhada de crianças.

Além disso, a exceção vale para pessoas que participam de um projeto piloto na província de Alberta sobre alternativas à quarentena. Esses viajantes são testados para covid-19 quando chegam na província ou no aeroporto de Calgary e, se o resultado for negativo, ficam isentos da quarentena, desde que voltem a ser testados uma semana depois.

A fronteira do Canadá com os Estados Unidos permanece fechada até 21 de novembro, como parte de um acordo bilateral específico com Washington. Só são permitidas a comercialização de bens e mercadorias e viagens consideradas essenciais.

O fechamento da fronteira terrestre mais longa do mundo foi determinado em março e tem sido renovado todo mês desde então. Até março, cerca de 400 mil pessoas cruzavam todos os dias a fronteira, mas, desde que foram estabelecidas as restrições devido à pandemia, o tráfego foi reduzido ao mínimo.

O Canadá registrava quase 232 mil casos de coronavírus e mais de 10.100 mortes até esta sexta-feira.