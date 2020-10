AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Comemorações do Dia das Bruxas -

América

(*) DETROIT (Estados Unidos) - Obama faz campanha ao lado do candidato à Presidência e seu ex-vice, Joe Biden - 15H30

(*) Butler Township (Estados Unidos) - Trump faz comícios no estado-chave da Pensilvânia - 16H30

(+) MÉXICO (México) - Altar do Dia dos Mortos dedicado às vítimas da covid-19 é montado no Palácio Nacional -

MÉXICO (México) - Mexicanos dedicam seus tradicionais altares do Dia dos Mortos às vítimas da covid-19 -

(+) SANTIAGO (Chile) - Na capital chilena, os resultados do plebiscito confirmaram a divisão social -

Europa

(+) GRANADA (Espanha) - Protesto contra as restrições ao novo coronavírus - 20H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - China Fashion Week - (até 1 de Novembro)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Cristãos celebram o Dia de Todos os Santos -

América

(+) FILADÉLFIA (Estados Unidos) - Biden faz campanha na maior cidade do estado-chave da Pensilvânia -

(+) ESTADOS UNIDOS - Trump realiza comícios em cinco estados-chave -

MACHU PICCHU (Peru) - Sítio arqueológico de Machu Picchu reabre após quase oito meses fechado por causa da pandemia -

(+) CHOLULA (México) - Mexicanos homenageiam os falecidos no tradicional Dia dos Mortos -

(+) DUBUQUE (Estados Unidos) - Trump faz comício no estado-pêndulo de Iowa - 16H00

(+) HICKORY (Estados Unidos) - Trump faz comício no estado-chave da Carolina do Norte - 20H30

(+) Rome (Estados Unidos) - Trump faz comício na Geórgia, antes um estado solidamente republicano, hoje uma incógnita - 23H30

Europa

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Grupos islâmicos fazem marcha de protesto rumo ao consulado francês em protesto contra caricaturas de Maomé publicadas no semanário Charlie Hebdo - 10H00

(+) MINSK (Bielorrússia) - Manifestação convocada contra o presidente Lukashenko -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

ARGEL (Argélia) - Referendo sobre uma reforma constitucional -

JERUSALÉM - Israel inicia seus primeiros testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus -

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2020

América

ESTADOS UNIDOS - Último dia de campanha na véspera da eleição presidencial -

MÉXICO - Dia dos Mortos -

(+) MÉXICO (México) - Cemitérios públicos permanecerão fechados na Cidade do México devido a restrições relacionadas ao controle da covid-19 durante o Dia dos Mortos - 14H00

SÃO PAULO (Brasil) - Por ocasião do feriado de Finados, o cemitério de Vila Formosa, o maior da cidade de São Paulo, reabre ao público com restrições -

(+) Opa-locka (Estados Unidos) - Trump celebra comício noturno no estado-chave da Flórida - 02H30 (até 2)

(+) FAYETTEVILLE (Estados Unidos) - Trump se dirige a simpatizantes na Carolina do Norte na véspera das eleições - 14H30

(+) SCRANTON (Estados Unidos) - Trump faz comício na cidade natal do adversário, Joe Biden, na véspera da eleição - 17H00

(+) Traverse City (Estados Unidos) - Trump faz o primeiro dos de dois comícios no estado-pêndulo de Michigan na véspera da eleição - 20H00

(+) KENOSHA (Estados Unidos) - Trump faz comício na cidade onde a violência policial deu origem aos protestos 'Vidas Negras Importam' - 21H30

Europa

ALEMANHA - Entra em vigor a nova rodada de 'lockdowns' para as áreas da cultura, lazer, comida e bebidas -

PORTUGAL - Dia de luto nacional em homenagem às vítimas da covid-19 -

(+) BERLIM (Alemanha) - A chanceler Angela Merkel se reúne com membros do gabinete envolvidos no combate à covid-19 - 08H00

(*) GENEBRA (Suíça) - OMS faz briefing virtual à imprensa sobre a covid-19 - 14H00

TERÇA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2020

América

ESTADOS UNIDOS - Eleições nos Estados Unidos -

(+) GRAND RAPIDS (Estados Unidos) - Trump faz comício noturno de última hora na véspera das eleições - 01H30

JACKSON (Estados Unidos) - Mississippi vota em novo desenho para substituir símbolo confederado de sua bandeira -

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Califórnia vota para decidir se Uber e Lyft devem reclassificar os motoristas como funcionários -

BRASÍLIA (Brasil) - Atas do Copom-Brasil - 08H00

BRASÍLIA (Brasil) - Balança Comercial Brasil Ref: Mês Outubro - 14H30

QUARTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Entrada em vigor da saída dos EUA do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 5)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção industrial Mês Ref: setembro - 09H00

Europa

(*) ROMA (Itália) - 70º aniversário da Convenção Europeia de Direitos Humanos -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 06H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - 25º aniversário do assassinato de Yitzhak Rabin -

QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2020

América

MONTREAL (Canadá) - Bombardier divulga resultados - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O Federal Reserve anuncia decisão sobre a taxa de juros - 17H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. dá coletiva de imprensa - 17H30

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflaçao -IPCA Mês Ref: outubro - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ARGEL (Argélia) - Reabertura de mesquitas com capacidade para mais de mil pessoas -