Wall Street fecha em baixa e encerra pior mês desde março

A bolsa de Nova York fechou nesta sexta-feira (30) em baixa em sua pior queda semanal e mensal desde março, em um contexto de preocupação no mercado com o ressurgimento do novo coronavírus e uma eleição presidencial com resultado incerto na terça-feira nos Estados Unidos.

O índice principal Dow Jones caiu 0,59%, a 26.501,60 pontos, e o tecnológico Nasdaq, 2,45%, a 10.911,59 unidades.

Na semana, o Dow Jones recuou 6,5% e o Nasdaq, 5,5%, enquanto o S&P; 500 caiu 5,6%.

Durante o mês, o Dow Jones perdeu 4,61%; o Nasdaq, 2,29%; e o S&P; 500, 2,77%. Trata-se da maior queda desde o início da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos, em março, que derrubou os mercados.

As ações nos Estados Unidos somaram "fortes perdas semanais para fechar o mês", constataram os analistas da Charles Schwab.

"A preocupação mundial persiste em relação ao impacto mundial de um ressurgimento de casos de covid-19 nos Estados Unidos e na Europa" e existe uma "incerteza crescente sobre a eleição presidencial na próxima semana", acrescentaram.