'Vou sempre torcer por você', diz Pelé ao aniversariante Maradona

Pelé parabenizou seu "grande amigo" Diego Armando Maradona, que completa 60 anos nesta sexta-feira.

"Meu grande amigo, @maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário!", escreveu no Instagram o ídolo brasileiro, considerado pela Fifa como o melhor jogador do século XX.

A mensagem, escrita em português e inglês, traz também uma foto em que Pelé aparece, de terno, apertando a mão da estrela argentina vestida com a camisa da seleção da Argentina, antes de um amistoso da equipe com a Itália em Zurique, na Suíça, no dia 10 Junho de 1987.

'O Rei' retribuiu, assim, os parabéns que Maradona lhe enviou, quando completou 80 anos no dia 23 de outubro.

"Quero me juntar a esta homenagem universal, muito felizes 80 anos de vida do Rei Pelé !!!", disse "El Pibe".